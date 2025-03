Savona (Consob): non si sente l'esigenza delle stablecoin

(Teleborsa) - "Il Micar, la normativa per l'estensione degli strumenti virtuali alla finanza, include le EMT (e-money token), più conosciute come. La creazione di questi strumenti richiede la fissazione delle attività che ne stabilizzino il valore". Lo ha affermato, all'evento "I cinquant'anni della Consob: tra presente e futuro" in Bocconi., perché l'uso di Bitcoin, altre cripto e derivati rappresenterebbero una contraddizione alla loro stabilità - ha aggiunto - Decidere le caratteristiche delle EMT, prescindendo dagli effetti sul mercato finanziario, sarebbe negare la funzione svolta dalla Consob".Spaziando sulla riforma dei mercati, ha detto che "per operare sui mercati finanziari occorre disporre di una visione di come evolveranno eche si frapporranno all'adattamento necessario delle norme e dei comportamenti pratici"."Mi sembra che le decisioni si prefiggano di, o, se preferite, l'Intelligenza Artificiale e la contabilità decentrata, invece di fare il contrario, ossia inglobare il vecchio sistema nella scienza dei dati", ha sottolineato.Infine, Savona ha specificato che le celebrazioni per il 50esimo anniversario della Consob si concluderanno ilcon ilin Borsa a Milano.