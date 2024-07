Nokia, vendite e utili in calo nel secondo trimestre

Nokia

(Teleborsa) -, multinazionale finlandese attiva nel campo delle telecomunicazioni, ha comunicato che ledelsono diminuite del 18% su base annua a valuta costante (-18% reported) principalmente a causa del forte trimestre di un anno fa in India, a 4.466 milioni di euro.Ilnel secondo trimestre è aumentato di 450 punti base su base annua al 44,7% (aumento reported di 380 punti base al 43,3%), trainato principalmente dalle reti mobili, in parte beneficiando della risoluzione di una negoziazione contrattuale in sospeso.La società ha registrato unadi 142 milioni di euro (vs +289 nello stesso periodo 2023), mentre l'è stato di 328 milioni di euro (-20%).L'del secondo trimestre è stato pari a 0,06 euro, mentre l'è stato negativo di 0,03 euro."Sono lieto di confermare che il miglioramento dello slancio nell'acquisizione degli ordini di cui abbiamo parlato negli ultimi due trimestri è continuato nel secondo trimestre in tutto il gruppo e in particolare in Network Infrastructure - ha detto il- Questa tendenza significa che il nostro portafoglio ordini si è ulteriormente ampliato e prevediamo un miglioramento significativo delle vendite nette nella seconda metà. In generale, il mercato rimane incerto, quindi continueremo a essere agili e a gestire con prudenza la nostra base di costi mentre affrontiamo questo contesto"."Attualmente ci stiamo avvicinando al punto medio o leggermente al di sotto del punto medio della nostra previsione di utile operativo comparabile compreso tra 2,3 e 2,9 miliardi di euro (per l'intero anno, ndr) e verso il limite superiore della nostradi conversione del free cash flow compreso tra il 30% e il 60%", ha aggiunto.