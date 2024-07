Patti territoriali, MIMIT finanzia ulteriori 10 progetti pilota

(Teleborsa) -, con decreto direttoriale della Direzione per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato dal ministroulteriorili (art. 28 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).Si tratta - spiega la stesso Ministero - dei progetti pilota “Padova Next Generation” della Provincia di Padova (Veneto), “Sistema Etruria” di Patto Duemila (Toscana/Umbria) e “Appennino Modenese A-Mo” della Provincia di Modena (Emilia-Romagna), per un ammontare complessivo di 29.903.327,40 euro destinato ad agevolazioni alle aziende e contributi agliIl Mimita (soggetti proponenti: Città Metropolitana di Genova; Zona Ovest di Torino ; So.Ge.Pa.T. Messina ; Provincia di Ascoli Piceno), accantonando prudenzialmenteIl finanziamento di questi ulteriori tre progetti pilota - classificati rispettivamente al quinto, sesto e decimo posto della graduatoria definitiva - è statoInoltre, con decreto ministeriale a firma del ministro Urso del 16 febbraio 2024, sono state destinate al Bando risorse per ulteriori 66.235.390,72 euro a valere dal “Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020”: ciò ha consentito il finanziamento di successivi sette “Progetti pilota” ritenuti idonei dalla graduatoria definitiva, portando a 10 il numero complessivo delle progettualità assegnatarie di risorse da parte del Mimit nell’anno in corso.Si tratta dei progetti pilota: “Smart Arena” di Lamezia Europa (Calabria); “Basilicata Paesaggio Umano Sostenibile” di Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale (Basilicata); “Capitanata in Transizione” della Provincia di Foggia (Puglia); “Cultural Hub delle Aci” del Patto Territoriale delle Aci (Sicilia); “Identità, Innovazione, Irretire” dell’Agenzia di Sviluppo delle Madonie (Sicilia); “SALento d’AmarE” della Provincia di Lecce (Puglia); “Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile” del Patto Territoriale della provincia di Benevento (Campania).