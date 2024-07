United Airlines conferma guidance dopo secondo trimestre misto

United Airlines

(Teleborsa) -, una delle principali compagnie aeree statunitensi, ha chiuso il2024 con undi 1,7 miliardi di dollari, con unante imposte dell'11,6%; utile ante imposte rettificato di 1,8 miliardi di dollari, con un margine ante imposte rettificato del 12,1%. La società prevede che il margine ante imposte sarà vicino ai vertici del settore. Isono aumentati del 5,7% a 14,99 miliardi di dollari rispetto a un anno fa, mentre gli analisti si aspettavano 15,06 miliardi di dollari.La società ha inoltre conseguito un utile per azione pari a 3,96 dollari;pari a 4,14 dollari, in linea con le guidance fornite all'inizio del trimestre (vs 5,03 dollari dello scorso anno e 3,93 dollari attesi degli analisti). La società continua a prevedere un utile per azione rettificato per l'intero anno 2024 compreso tra 9 e 11 dollari."I vantaggi della diversità dei ricavi che abbiamo costruito con i nostri clienti premium, clienti Basic Economy e guerrieri della strada nazionali, oltre al miglior programma fedeltà del mondo e un servizio clienti leader, hanno spinto i nostri margini quasi ai vertici del settore - ha affermato il- Guardando al futuro, vediamo che diverse compagnie aeree hanno iniziato a cancellare la capacità in perdita, e prevediamo performance di ricavi unitari leader tra i nostri concorrenti più grandi nella seconda metà del terzo trimestre. United: ora è chiaro che il punto di svolta è a soli 30 giorni di distanza"."In United, abbiamo gestito in modo efficace costi, liquidità e capacità in un contesto industriale difficile perché siamo concentrati nel fare ciò che è necessario per raggiungere i nostri obiettivi finanziari - ha aggiunto - Grazie ai leader di tutta l'azienda per aver adottato un approccio "senza scuse" per gestire la nostra attività mi dàdi 9-11 dollari per il 2024, nonostante le sfide che il settore ha dovuto affrontare quest'anno".