Fueling Tomorrow, i vettori “green” e la rete carburanti che si trasforma

(Teleborsa) - Igrazie a processi di raffinazione sempre più sofisticati, i nuovi "" e in generale tutti i vettori che possono contribuire all'indipendenza energetica e alla decarbonizzazione della mobilità e del settore industriale. Non solo: il concetto di stazione di servizio che si trasforma offrendo nuovi spazi e servizi nei punti vendita.Si parlerà di tutto questo in occasione dila manifestazione espositiva e convegnistica organizzata da BFWE –in programma dal 9 all'11 ottobre 2024 nel quartiere fieristico di Bologna. Fueling Tomorrow nasce dalla sinergia delle consolidate esperienze di: le storiche manifestazioni - Fuels Mobility, CH4+BIOCH4, ConferenzaGNL e HESE - diventano adesso aree tematiche all’interno di un unico evento."Parola d’ordine del progetto resta la "" perché l’idea di base è che ogni vettore, nella propria specificità, possa aiutare il percorso di transizione energetica. Per questo accanto ai nuovi vettori, Fueling Tomorrow metterà al centro della manifestazione anche quelli tradizionali, che, grazie a, diventano ogni giorno più ecologici", spiega"Laè ormai un tema che attraversa in modo trasversale tutti i comparti industriali, ma che assume un peso essenziale e strategico nel settore dei trasporti e dei combustibili. A Bologna, città che ha scelto con determinazione di, si ritroveranno le aziende, le associazioni di categoria e le istituzioni che saranno protagoniste della svolta green necessaria al futuro del pianeta. Per questo Fueling Tomorrow è un appuntamento imprescindibile per gli stakeholder del settore e rappresenta per BolognaFiere un appuntamento molto importante", dichiaraPer garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dall’Unione Europea, infatti, una. L’Italia si sta facendo quindi portavoce della richiesta di ampliare l’elenco delle fonti energetiche su cui costruire il futuro dell’industria e della mobilità.Al centro di Fueling Tomorrow ci sarà anche il: con l’avvento dei nuovi vettori cambiano infatti gli spazi e i servizi offerti nei punti vendita. Le stazioni di servizio del futuro offriranno servizi da utilizzare nel periodo di tempo di rifornimento per la propria vettura: connessione internet, prese per ricaricare il pc o lo smartphone, servizi di lavanderia o di pagamento delle bollette, punti di co-working e tanto altro. Insomma, una nuova rete da costruire, che sia adeguata anche per diffusione sul territorio nazionale e per paradigmi di sicurezza.Accanto all’area espositiva, si svolgeranno, per verificare insieme - istituzioni, esperti, imprese, associazioni del settore, organizzazioni pubbliche e private - lo stato dell’arte del processo di transizione ecologica e le prospettive future, presentando le principali esperienze internazionali a confronto.Il tema dellamanifestazione di riferimento in Italia per i droni civili a uso professionale, in programma nelle stesse date. Il tema del trasporto merci e del trasporto persone verrà declinato anche nella "terza dimensione", grazie all’utilizzo di mezzi aerei a pilotaggio remoto.si svolgeranno nel quartiere fieristico di Bologna in contemporanea anche a SAIE e Asphaltica.è "Event Partner" dell’evento.tra cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Comune di Bologna, Confindustria Cisambiente e Confindustria Emilia Area Centro.