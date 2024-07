Banca d'Italia, richiamo d'attenzione per chi opera nei mercati delle cripto-attività

(Teleborsa) - Lahadi tutti i soggetti operanti nei mercati delle cripto-attività e degli utenti attuali e potenziali su aspetti di rilievo riguardanti il Regolamento UE relativo ai mercati delle cripto-attività ().Con riferimento alla tutela dei possessori d token di moneta elettronica, Bankitalia evidenzia che i soggetti interessati dovranno assicurare che i potenziali detentori sianoconnessi con la tecnologia impiegata sia dei diritti ed obblighi ad essi spettanti in relazione allo specifico token e in particolare del diritto di rimborso al valore nominale e alle procedure e condizioni per l'esercizio di tale diritto.In particolare, accanto a rischi finanziari di natura tradizionale, i soggetti operanti nei mercati delle cripto-attività dovranno tenere adeguatamente conto die relativi al funzionamento delle infrastrutture DLT su cui i token verranno emessi e trasferiti, all'implementazione di smart contract funzionali allo svolgimento delle attività, alla custodia delle chiavi private necessarie alla movimentazione degli asset di proprietà o custoditi per conto dei clienti.Alla luce della novità dei modelli di attività e della connessa complessità tecnologica, i soggetti vigilati che intendano svolgere attività nel settore dovranno disporre di; assicurare il pieno coinvolgimento degli organi aziendali e delle funzioni di controllo sin dalla fase di pianificazione delle nuove iniziative; adottare procedure per identificare, misurare e mitigare adeguatamente tutti i rischi finanziari e operativi, specie in presenza di modelli di attività che prevedano la combinazione di più attività disciplinate dal MiCAR (non solo la combinazione di attività di emissione e di prestazione di servizi, ma anche l'offerta di uno stesso servizio per diverse tipologie di token).I soggetti vigilati dovranno, inoltre, porre particolare attenzione alla gestione dei rischi che derivano dalla, anche estranee al perimetro soggetto a supervisione. In questo quadro, assumono specifico rilievo la scelta e il presidio delle soluzioni adottate per la custodia di asset digitali, la cui sicurezza è condizione fondamentale per il corretto funzionamento dell'intero sistema. In caso di affidamento a terzi, è essenziale che i soggetti operanti nei mercati delle cripto-attività conducano un'accurata verifica dei potenziali fornitori prima di procedere alla stipula dei relativi accordi, in modo da assicurare che il ricorso a terze parti non pregiudichi la capacità dei medesimi soggetti di conformarsi agli obblighi agli stessi facenti capo.