Powell, elevata incertezza su prospettive economiche. Fed non ha fretta su tassi

(Teleborsa) - E' necessario attendere maggiore chiarezza sulle politiche di Trump prima di decidere le prossime mosse in materia di tassi. Lo ha detto il, nel suo intervento allo U.S. Monetary Policy Forum, sottolineando che "i recenti indicatori puntano ad unrispetto alla rapida crescita della seconda metà del 2024. Inoltre le indicazioni recenti fra le famiglie e le aziende indicano una".La Fed non ha bisogno di avere fretta, ha aggiunto, può attendere per avere un quadro più chiaro. La strada verso l'obiettivo di un'inflazione al 2% continuerà a essere accidentata, ha chiosato Powell."Nonostante gli elevati livelli di incertezza, l'economia degli Stati Uniti continua a risultare in buone condizioni. Il mercato del lavoro è solido e l'inflazione si è mossa più vicina al nostro obiettivo di lungo termine del 2%", ha continuato il numero uno della banca centrale americana. "Alla Fed siamo focalizzati sul nostro mandato duale, che ci è stato assegnato dal Congresso: massima occupazione e".