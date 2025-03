Moltiply, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Moltiply Group

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 50 euro) ilsu(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, e confermato la" sul titolo dopo l' acquisizione del 100% di Verivox , piattaforma tedesca di comparazione online focalizzata sulla comparazione di bollette per energia & telco.Sulla base di un EV di 225 milioni di euro, ilè pari a 7x l'EV/EBITDA 2024A e 9x sul 2025. Anche includendo l'earn-out massimo di 60 milioni di euro e un'EBITDA 2025 nella parte bassa della forchetta, Equita stima che l'EV/EBITDA 2025 resterebbe inferiore a 9x, al di sotto dei multipli a cui tratta MOL (EV/EBITDA 2025-26 12x-11x) e alla valutazione target del business broking/Mavriq (EV/EBITDA di 20x).Equita ha. Ora stima un EBITDA 2025 a 161 milioni di euro (vs. precedente 143 milioni di euro), in crescita a 191-209 milioni di euro nel 2026-27 (+20% rispetto ai 158-175 milioni di euro precedenti), mentre l'EPS adj. aumenta del +7/8% nel 2026-27."Dal punto di vista industriale, l'acquisizione è coerente con la strategia di espansione europea di MOL, segnando l'ingresso in Germania dopo le acquisizioni di LeLynx in Francia e Rastreator in Spagna nel 2022/2023, oltre a Pricewise nei Paesi Bassi nel 2024 - si legge nella ricerca - Considerando anche il solido track record di MOL nelle operazioni di M&A, riteniamo che questa mossa possa".