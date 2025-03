Auto, Urso: Italia "guida" fronte riforme in Europa

(Teleborsa) -. Lo ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del made in Italy,, in apertura del tavolo automotive al Mimit. "Ci siamo mossi per primi, già sei mesi fa - ha detto - con il nostro non-paper sul settore dell'automotive abbiamo costretto la commissione Ue a inserire nel piano d'azione sull'automotive due precondizioni assolutamente necessarie, ma ancora non sufficienti: il rinvio delle sanzioni previste per il 2025, che avrebbero comportato il collasso dell'industria europea, e l'anticipo alla seconda metà di quest'anno della revisione del regolamento sui veicoli leggeri, inizialmente prevista per la fine del 2026".Urso ha sottolineato cheresta debole e ambiguo sulla neutralità tecnologica. Sono ancora troppe le contraddizioni. È fondamentale che, per il raggiungimento degli obiettivi della transizione, si apra a tutte le tecnologie disponibili, a partire da biocarburanti e idrogeno. Serve poi rivedere il metodo di calcolo delle emissioni. Servono inoltre risorse adeguate a livello europeo per incentivare la produzione made in Europe e garantire l'autonomia strategica sulle batterie elettriche."Il green deal non ha fatto altro che accelerare la deindustrializzazione del continente. Dobbiamo immediatamente cambiare strada pur mantenendo gli stessi obiettivi di piena decarbonizzazione", ha affermato sottolineando anche che "Siamo a un punto di svolta decisivo per la sopravvivenza del settore automotive in Europa - ha detto - stretto tra regole folli che ne minano la competitività e una concorrenza globale sempre più aggressiva, a cui si aggiungono le