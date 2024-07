Bosch acquista asset Johnson Controls e Hitachi per 8 miliardi di dollari

Johnson Controls

(Teleborsa) -, fornitore tedesco di tecnologia e servizi,per edifici residenziali e commerciali leggeri. Nell'ambito di questa transazione, Bosch intende inoltre acquisire il 100% della joint venture-Hitachi Air Conditioning (JCH), inclusa la quota del 40% di Hitachi.Gli azionisti di Bosch e il consiglio di sorveglianza hanno approvato la transazione. Oggi sono stati firmati glisulle acquisizioni tra le parti coinvolte. L'acquisizione è soggetta all'approvazione delle autorità antitrust.Il prezzo di acquisto delle attività acquisite è di(7,4 miliardi di euro). Si prevede che l'acquisizione venga perfezionata in circa 12 mesi."Trattandosi della più grande acquisizione nella storia di Bosch, si tratta di una pietra miliare importante nell'implementazione sistematica della nostra strategia per il 2030 - afferma il chairman Stefan Hartung - Stiamo portando avanti in modo dinamico il forte sviluppo di Bosch e con questa acquisizione raggiungeremo una posizione di leader a livello globale nel promettente mercato HVAC. Facendo questo passo, inoltre, rafforzeremo la nostra presenza negli Stati Uniti e in Asia e raggiungeremo un migliore equilibrio tra i nostri settori di attività".Insieme a JCH, le aziende che Bosch intende acquisire nel 2023 hanno generato untotale di circa 4 miliardi di euro e danno lavoro a circa 12.000 persone in tutto il mondo. La transazione comprende 16 siti produttivi e 12 sedi di ingegneria in più di 30 paesi. Il portafoglio di prodotti copre l'intero spettro di soluzioni HVAC per edifici residenziali e commerciali leggeri e comprende marchi noti come York e Coleman negli Stati Uniti e Hitachi in Asia, per i quali Bosch riceverà una licenza a lungo termine.Il fatturato del Gruppo Bosch nell'aumenterà da circa 5 miliardi di euro a 9 miliardi di euro.