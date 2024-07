Eventi e scadenze del 23 luglio 2024

Venerdì 19/07/2024

Lunedì 22/07/2024

Martedì 23/07/2024

ASM International

Coca Cola

General Motors

Gismondi 1754

Landi Renzo

Lockheed Martin

Mattel

Microsoft

Moody's

Philip Morris International

Piquadro

Sogefi

Spotify Technology

Talea Group

Tesla Motors

Texas Instruments

Unicredit

Visa

Xerox Holdings

LVMH

(Teleborsa) -- La 54 edizione del Giffoni Film Festival, Giffoni54 “L’illusione della distanza”, si svolge a Giffoni Valle Piana Il festival cinematografico ha lo scopo di promuovere e far conoscere il cinema per ragazzi. Le giurie saranno formate da 5000 ragazzi da 33 Paesi del mondo- Budapest - Riunione informale dei ministri della giustizia e degli affari interni09:30 -- Milano, Fintech District - Boerse Stuttgart Digital (Borsa di Stoccarda Digital) presenterà "La diffusione dei Crypto-Asset e della Blockchain nel settore finanziario: analisi della domanda dei Consumatori e dell’offerta delle Banche in Italia", ricerca svolta in collaborazione con l’Osservatorio Blockchain & Web3 del Politecnico di Milano10:30 -- Roma - L'Assemblea si svolge presso il Salone degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Interverranno, tra gli altri, il Presidente di Assogasliquidi-Federchimica, il ministro Urso, il DG di ENEA e il Capo Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco/Ministero dell’Interno11:00 -- MAECI - L'evento, organizzato congiuntamente con SIMEST, sarà aperto dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Interverranno il Presidente e l'AD di SIMEST, Pasquale Salzano e Regina Corradini D’Arienzo, il Presidente di ICE Agenzia Matteo Zoppas e il Presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo Massimo Dal Checco12:00 -- Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, incontra in videocollegamento i ragazzi della giuria Giffoni Film Festival14:30 -- Roma - Al Summit Italiano dell’eolico offshore dal titolo "La filiera italiana dell’eolico offshore" interverrà il Ministro Urso e i principali Stakeholder nazionali ed internazionali. Durante il convegno sarà presentato lo studio svolto da Nomisma Energia sulla filiera industriale italiana dell’eolico offshore15:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Ministro degli Affari esteri della Repubblica di Serbia, Marko Ðuric15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema16:00 -- Roma, Farnesina - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, incontrerà alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Serbia, Marko Djuric. Al termine dell’incontro, i due Ministri terranno una conferenza stampa congiunta17:00 -- Milano, Grand Hotel et de Milan - Evento organizzato da Irtop Consulting. Interverranno, tra gli altri, Giulio Centemero (commissione Finanze Camera dei deputati), Barbara Lunghi (head of Primary Market Borsa Italiana) e Anna Lambiase (CEO Irtop consulting e presidente CDP venture capital)17:30 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri18:00 -- Roma - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia per l'intitolazione a Boris Giuliano di una palazzina della Scuola Superiore della Polizia- Comunicazione BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 marzo 2024- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Semestrale consolidata al 30/06/2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo18:00 -- Appuntamento: Presentazione dei risultati del primo semestre 2024