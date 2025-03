Confagricoltura, lettera a Meloni: no al fondo unico, PAC deve restare una politica centrale unione

(Teleborsa) - Il presidente di Confagricoltura,, ha scritto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per esprimere forte contrarietà all’eventuale proposta di unper il finanziamento delle misure che attualmente rientrano nella PAC, nei fondi di coesione e altri fondi diretti europei. £Questa proposta - evidenzia Giansanti - non solo creerebbe disparità nell’allocazione delle risorse tra gli Stati, ma metterebbe a rischio l’intero sistema della politica agricola europea e del mercato unico£.La lettera è stata recapitata alla premier in occasione del Consiglio europeo, in corso oggi e domani a Bruxelles. "La riassegnazione dei finanziamenti UE in un Fondo Unico – spiega il presidente di- comporterebbe l’eliminazione degli storici strumenti di finanziamento della PAC, ovvero il fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, minacciando la competitività dell’agricoltura e della stabilità delle zone rurali europee".Una scelta in questa direzione, sostiene Confagricoltura in una nota, rappresenterebbe un cambiamento radicale nelladell’UE e avrebbe conseguenze gravissime sull’. Da sempre il mondo agricolo chiede, invece, un aumento di bilancio per il settore e un adeguamento dei premi per rispondere alle esigenze che emergono con forza dall’attuale contesto caratterizzato da instabilità geopolitica e incertezza economica."É invece necessario che l’agricoltura continui a rimanere unache non rientri nel Fondo Unico. Un’Europa forte e sicura – conclude Giansanti – non può prescindere da un settore agricolo solido e competitivo, supportato da un bilancio adeguato e mirato, fondamentale per il futuro del nostro Paese, in primis, e dell’Europa in generale".