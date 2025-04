Venture Capital, asso di assestamento con 1,1 miliardi investiti in Italia

(Teleborsa) -si è confermato unitaliano, con, un dato stabile rispetto all’anno precedente. E' quanto emerge dalla quarta edizione del, secondo cuisi sono registratidi euro, distribuiti su. Un calo rispetto allo stesso periodo del 2024, che però va letto con cautela, poiché lo scorso anno si erano già chiusi due dei deal più rilevanti, che rendono il confronto fra i due periodi poco omogeneo., il settore vive una. Nel 2024, glinel Venture Capital si sono attestati intorno ai, in lieve crescita. Tuttavia, il– tra tensioni geopolitiche e tassi d’interesse elevati – ha spinto gli investitori verso una. Fa eccezione la, che hadi euro a livello globale, più del doppio rispetto al 2023, confermandosi uno dei principali driver di investimento nel panorama del Venture Capital.Il, nel 2024, ha visto un(236, -17% rispetto al 2023), ma un, che ha raggiunto i 4,7 milioni di euro per deal. A trainare il settore sono stati soprattutto due(circa 145 milioni di euro) e(circa 100 milioni ), che da soli rappresentano oltre il 20% del totale mercato del 2024., si confermacon il 42% degli investimenti a valore,con il 23%degli investimenti.Nonostante i segnali positivi,. Nel 2024 l’Italiadegli investimenti Venture Capital in Europa, con circa 1,1 miliardi di euro su un mercato complessivo di 46 miliardi. Un dato, in linea con l’andamento medio europeo, mentre mercati come Regno Unito e Spagna hanno registrato una crescita tra il 4 e il 5%. "Rispetto ai principali mercati europei, l’Italia mostra ancora una minore incidenza di operazioni di grandi dimensioni – sottolinea, Senior Manager di Bain & Company, ricordando che i Large e Mega Deal rappresentano il 32% del valore complessivo del mercato italiano a fronte di una media europea pari al 47%.Il 2024 ha segnato un passo avanti importante anche sul fronte normativo, con, che rinnova e potenzia il precedente Startup Act del 2012. Il nuovo impianto legislativo punta a rafforzare la maturità dell’ecosistema dell’innovazione italiano, introducendoe un potenziamento degliper gli investitori italiani.“L’ecosistema italiano ha dimostrato di saper generare eccellenze ma la vera sfida è estendere questa capacità, costruendo una base più ampia e solida di successi imprenditoriali. Servono percorsi più strutturati di creazione di valore per le startup, ma soprattutto meccanismi più efficaci per agevolare le exit. È fondamentale, inoltre, canalizzare il capitale verso tecnologie strategiche per il futuro del Paese, facendo leva su competenze distintive e know-how di alto livello. È questo il passo necessario per permettere all’Italia di giocare un ruolo di primo piano nel panorama globale dell’innovazione tecnologica",. sottolinea, Partner e Digital Practice Leader di Bain & Company Italia.