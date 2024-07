Sogefi, nel semestre corre l'utile. Si dimette l'AD Sipahi

Sogefi

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre del 2024 conper 524,1 milioni di euro, in calo del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2023 per effetto del rallentamento di Europa e Stati Uniti, e con unda 13,8 a 27,8 milioni di euro, grazie soprattutto al miglioramento dei risultati della divisione sospensioni.è quasi quintuplicato a 145,8 milioni, dai 31,4 milioni del 2023, per effetto della plusvalenza generata dalla cessione della divisione filtri mentre il risultato netto delle attività operative è stato positivo per 10,8 milioni rispetto a 3,7 milioni del primo semestre 2023.Laa fine giugno, dopo il pagamento di dividendi ordinari per 27,1 milioni e prima di quello straordinario da 110 milioni di euro, era positiva per 48,8 milioni a fronte di un indebitamento netto a fine 2023 di 266,1 milioni.Per quanto riguarda l'intero esercizio Sogefi prevede un calo dei propri ricavi low single-digit e una redditività operativa, escludendo oneri non ricorrenti ed eventi straordinari allo stato non prevedibili, in progressione rispetto al 2023.Frédéric Sipahi ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato e direttore generale di Sogefi "al fine di intraprendere un nuovo e diverso progetto professionale".Alla luce della semplificazione del gruppo, articolato nelle business unit 'air & cooling' e 'sospensioni' dopo la vendita dei filtri, il cda ritiene che "la priorità sia il presidio operativo" delle stesse, "con un management forte e focalizzato sulle sfide specifiche di ciascuna".La direzione della divisione 'air & cooling' è stata affidata così a Michael Sebagh, direttore generale Nafta e artefice dello sviluppo in Nord America, primo mercato della business unit. Sebagh avrà il compito di dinamizzare il mercato europeo e di sviluppare ulteriormente l'attività in Cina.Per quanto riguarda le sospensioni, il coordinamento resta affidato a Frédéric Muller, general manager Europa, India e business line.La supervisione delle attività di indirizzo strategico e finanziario svolte dalla holding Sogefi sarà assunta, in continuità con quanto fatto sinora, direttamente dal presidente esecutivo Monica Mondardini.Il cda, che ha ringraziato Sipahi per il contributo ai risultati di Sogefi negli ultimi anni, ritiene che il nuovo assetto organizzativo risponda alle esigenze attuali del gruppo e si è riservato di procedere alla cooptazione di altro amministratore., ha firmato un patto di non concorrenza della durata di un anno, a fronte di un compenso lordo di 300.000 euro, a cui si aggiungono 50.000 euro lordi, quale corrispettivo per le reciproche rinunce di prassi.