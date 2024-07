Spotify, trimestrale in chiaroscuro. Abbonati salgono a 246 milioni

Spotify

(Teleborsa) -, colosso svedese dello streaming di musica e podcast, ha comunicato che isono cresciuti del 20% su base annua arrivando a 3,8 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2024 (leggermente al di sotto delle stime degli analisti di 3,82 miliardi di euro, secondo i dati LSEG). Ilha chiuso al livello record del 29,2% (in aumento di 510 pb a/a). L'utile operativo è terminato a un livello record di 266 milioni di euro (un margine del 7%). L'di 1,33 euro ha battuto le stime degli analisti di 1,06 euro.Glisono cresciuti del 14% a/a raggiungendo 626 milioni, riflettendo la crescita a/a e trim/trim in tutte le regioni. Glisono cresciuti del 12% su base annua arrivando a 246 milioni."È un momento emozionante per Spotify. Continuiamo a innovare e a dimostrare che non siamo solo un ottimo prodotto, ma sempre più anche un grande business - ha affermato il- Lo stiamo facendo secondo un calendario che ha superato anche le nostre stesse aspettative. Tutto questo fa ben sperare per il futuro".