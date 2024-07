Boston Scientific alza guidance dopo secondo trimestre sopra le attese

Boston Scientific

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nel settore degli apparecchi biomedici, ha generato undi 4,12 miliardi di dollari durante ildel 2024, in crescita del 14,5% su base reported, del 16,1% su base operativa e del 14,7% su base organica, il tutto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società ha riportato unpari a 324 milioni di dollari o 0,22 dollari per azione (EPS), rispetto ai 261 milioni di dollari o 0,18 dollari per azione di un anno fa, e ha ottenuto undi 0,62 dollari per il periodo, rispetto a 0,53 dollari dell'anno precedente e agli 0,58 dollari attesi dagli analisti."Abbiamo realizzato un trimestre caratterizzato da, che riflettono l'incessante ricerca di innovazione del nostro team globale, supportata da forti evidenze cliniche e investimenti in linea con la nostra strategia di leadership di categoria - ha affermato il- Rimaniamo entusiasti dei nostri piani per il futuro e sono incredibilmente grato per l'impegno e lo spirito vincente dei nostri dipendenti in tutto il mondo".La societàche la crescita delle vendite nette per l', rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sarà compresa tra circa il 13,5 e il 14,5% su base reported e tra il 13 e il 14% su base organica. La società stima un EPS compreso tra 1,34 e 1,38 dollari e un EPS rettificato compreso tra 2,38 e 2,42 dollari (rispetto alla precedente previsione di 2,29-2,34 dollari per azione).