GE Aerospace conferma guidance dopo primo trimestre in crescita

GE Aerospace

(Teleborsa) -, colosso statunitense della propulsione, servizi e sistemi aerospaziali, ha chiuso ilcon ordini totali pari a 12,3 miliardi di dollari (+12% su base annua) e ricavi totali pari a 9,9 miliardi di dollari (+11%; ricavi rettificati pari a 9,0 miliardi di dollari, +11%). L'utile è stato pari a 2,2 miliardi di dollari (+13%), mentre l'EPS rettificato è stato pari a 1,49 dollari (+60%)."GE Aerospace ha avuto un ottimo inizio di 2025 con ordini e ricavi in ??crescita a due cifre, trainati dai servizi commerciali, e un EPS rettificato in crescita del 60% - ha commentato il- Continuiamo a promuovere i miglioramenti attraverso FLIGHT DECK, affrontando direttamente i vincoli della supply chain per accelerare le consegne nel corso del 2025"."Le dinamiche macroeconomiche in cui operiamo oggi ci impongono di, come il controllo dei costi e l'utilizzo dei programmi commerciali disponibili - ha aggiunto - Sulla base di quanto sappiamo oggi, queste misure, insieme al nostro solido portafoglio ordini del primo trimestre e dei servizi commerciali di oltre 140 miliardi di dollari, ci consentono di mantenere le nostre previsioni per l'intero anno".L'azienda continua aun utile per azione rettificato per il 2025 compreso tra 5,10 e 5,45 dollari e una crescita del fatturato rettificato in percentuali a due cifre.