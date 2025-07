Cina, Banca centrale mantiene tassi fermi sui minimi storici

(Teleborsa) -. La Banca Popolare Cinese, al termine della riunione di politica monetaria odierna, ha deciso di lasciaresui prestiti a 1 anni9, che si conferma al, come ampiamente previsto. Il tasso viene confermato per il terzo mese consecutivo, dopo la riduzione di 10 punti base annunciata ad aprile. Allo stesso modo il, che viene usato come benchmark per i mutui, restaLa decisione ècon l'aspettativa di unda parte di Pechino, soprattutto dopo che Cina e Stati Uniti hanno trovato l'accordo per ridurre i rispettivi dazi commerciali.Si prevede, comunque, che laa. Ne consegue che potranno essere annunciate altre misure di stimolo ed altri tagli dei tassi da parte di Pechino, dal momento che la grande economia asiatica è alle prese con un rallentamento della crescita.