"Il peggior discorso al Congresso pronunciato da un leader straniero"

(Teleborsa) - L'ex speaker della Camera americana,, ha definito il discorso del premier israelianocome "ilda un leader straniero". Pelosi ha affermato: "Le famiglie degli ostaggi vogliono unper riportarli a casa e noi ci auguriamo che il premier spenda il suo tempo a centrare questo obiettivo".Domani, il presidente americanodiscuteranno di come superare gli ultimi ostacoli per l'accordo sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi nellache è "nella fase di chiusura", secondo un alto dirigente dell'amministrazione USA. Gli ostacoli rimanenti sono considerati superabili e altri incontri sono previsti per la prossima settimana.Durante il discorso, Netanyahu ha ribadito: ". Quello che sta accadendo non è uno scontro di civiltà, ma tra barbarie e civiltà". Ha difeso le azioni di Israele a Gaza, sollecitando nuovi aiuti militari dagli USA e rassicurando sull'impegno per un accordo di cessate il fuoco.Netanyahu ha parlato in un Capitol diviso, confuori dall'edificio. Ha attaccato verbalmente i manifestanti definendoli "utili idioti dell'Iran". Nonostante le critiche, ha cercato di mostrare un approccio più bipartisan rispetto al discorso del 2015.KamalaAlcuni vedono questa scelta come un tentativo di prendere le distanze dalla gestione della guerra a Gaza da parte di Netanyahu. Tra le defezioni dem, ci sono stati, con quest'ultimo che ha dichiarato: "Sono d'accordo con la Corte penale internazionale che Netanyahu e Sinwar siano criminali di guerra". Anche Nancy Pelosi ha saltato l'intervento per incontrare le famiglie israeliane vittime delle azioni di Hamas.Mentre le proteste continuavano fuori dal Capitol, Netanyahu si prepara a incontrare Donald Trump a Mar-a-Lago, dove troverà un ambiente meno ostile rispetto a Capitol Hill.