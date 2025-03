Unipol, 500 milioni di investimenti tech e 400 assunzioni. Laterza, "rafforzeremo la leadership assicurativa in Italia"

Unipol

(Teleborsa) - Nel triennio 2025-2027prevede 500 milioni di euro di investimenti in ambito tech e 400 nuove assunzioni con competenze tech, digital e data scientist. Lo si legge nella nota del piano presentato al mercato "Unipol - spiega il gruppo - continuerà a investire in tecnologia e persone con l'obiettivo di governare al meglio l'evoluzione tecnologica e lo sviluppo di nuove competenze per accelerare la strategia di business, automatizzare i processi e aumentare la produttività, attraverso l'evoluzione delle soluzioni di Intelligenza Artificiale e lo sviluppo di coding automation, il potenziamento delle piattaforme tecnologiche, l'evoluzione delle competenze basata sul primato tecnico e su un mindset di Intelligenza Artificiale, il ricambio generazionale e il workforce planning a medio lungo termine".ha affermato: “Nei prossimi tre anninel mercato assicurativo italiano, dove intendiamo diventare ancora più forti grazie ai numerosi asset distintivi di cui il Gruppo Unipol dispone e ai rilevanti investimenti che effettueremo in capitale umano e tecnologico. Questo ci permetterà di essere più veloci nel trovare soluzioni volte a soddisfare i bisogni della nostra clientela e nel cogliere le opportunità che ci offrirà il mercato, cone di incrementare la remunerazione dei nostri Azionisti”.