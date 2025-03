RC Auto: in Italia aumenti record del 50%, nonostante zero incidenti

(Teleborsa) - "Gli automobilisti nell'ultimo anno hanno registrato un, questo nonostante non abbiano causato incidenti negli ultimi 4 anni. Possiamo ben dire che gli automobilisti italiani sono quelli, in Europa, che pagano di più la".È l'allarme lanciato dasecondo cui tutto questo è inaccettabile: "il costo delle RCA dovrebbe tenere conto dell'acquisto - spiega Federcontribuenti -e le compagnie assicurative dovrebbero premiare, non danneggiare, gli automobilisti che non hanno causato sinistri negli ultimi 2 anni". Nella nota si ricorda come "i, non c'è alcun motivo per cui l'aumento delle polizze assicurative debba crescere in modo spropositato rispetto a questo. Questo non solo è ingiusto - rimarca Federcontribuenti - ma rischia anche di mettere in pericolo l'accesso alla mobilità di tantissimi cittadini e cittadine"."Chiediamo che l'aumento delle polizze RCA sia regolamentato in modo che tenga conto della vendita e che le compagnie assicurative considerano lo storico di guida di ogni automobilista così dae che - conclude Federcontribuenti - non sono stati multati per infrazioni che prevedono la sottrazione di punteggio dalla patente".