Iren Luce Gas e Servizi potenzia l'offerta di servizi digitali con Fabrick: innovazione e semplicità per i clienti

(Teleborsa) -continua aa valore aggiunto per i propri clienti. Oggi, per dare ancora più slancio ai propri, l’azienda sceglie di avvalersi di Fabrick, società operativa nell’Open finance a livello internazionale.Lo scopo di questa nuova partnership è quello dimigliorando la fluidità e la semplicità della user experience, garantendo innovazione e sicurezza.Attraverso la piattaforma di, Iren potrà infatti(Application Programming Interface), sviluppando ulteriormente i servizi finanziari a valore aggiunto a disposizione dei clienti. La piattaforma di Fabrick combina, infatti, i servizi di Open Banking e Open Payments per aggiungere valore all'esperienza del Cliente attraverso il modello di business dell'Embedded Finance, che consente di integrare servizi finanziari con prodotti e servizi di altri settori., commenta: "Quella fra Iren e Fabrick è unauna tappa importante nel nostro percorso di evoluzione digitale, per valorizzare ulteriormente il nostro approccio all’innovazione del nostro settore e rendere ancora più fruibili ai Clienti i nostri servizi Open Banking. La nostra strategia in proposito è chiara: non vogliamo limitarci a fornire commodity, prodotti o servizi, maper un’esperienza facile e accessibile, in grado di migliorare e rendere più semplice, concretamente, la vita di tutti i giorni"., dichiara: "La partnership con Iren conferma il percorso di crescita che abbiamo compiuto in questi anni, che ci ha consentito di posizionarci come uno dei. I sistemi di pagamento sono ormai un aspetto che è entrato a far parte della vita di tutti i giorni e sviluppare nuovi metodi e soluzioni innovative ci dà la possibilità di integrarli con altri servizi e prodotti di altri settori come, nel caso di Iren, il mondo dell’energy. Non si tratta più solo di gestire transazioni, ma diche semplifichi il pagamento, punto di contatto per il cliente finale. Per farlo, collaboriamo con aziende di diversi settori che offrono servizi al cliente finale, aiutandole a semplificare e ottimizzare i processi di pagamento e integrare nuove soluzioni".La partnership con Fabrick si colloca all’interno del percorso di sviluppo dei propri servizi digitali avviato da Iren luce gas e servizi già nel 2020: allora l’azienda, sfruttando in modo pionieristico le nuove possibilità offerte dalla normativa PSD2, lanciava IrenPay, la funzionalità che, tramite il, consente il pagamento online delle bollette delle società del Gruppo Iren e di altri fornitori luce e gas tramite la webapp IrenYou, con, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di inviare il pagamento solo dopo aver verificato tutte le voci della bolletta.Nel 2021 l’offerta Open Banking veniva ampliata conil servizio di informazione sui conti che, gratuitamente e in totale sicurezza - garantita dall’autorizzazione concessa a Iren da Banca d’Italia - è in grado di aggregare i conti correnti bancari dell’intestatario in un’unica vista per tenere comodamente, ma non solo, offrendo in aggiunta l’opportunità ricevere proposte di rateizzazione o dilazione delle bollette personalizzate sulla base delle esigenze che emergono dalle proprie transazioni bancarie.Nel 2023, per, IrenOpen è stato integrato, grazie alla partnership con Doconomy - società svedese leader di mercato nell’ideazione di soluzioni tecnologiche volte ad affrontare il cambiamento climatico - con una funzionalità che evidenzia al cliente il diverso impatto ambientale, in termini di emissioni di CO2 e di utilizzo dell’acqua, di ogni sua transazione bancaria, per indirizzarlo verso scelte più sostenibili e consapevoli nel proprio quotidiano.