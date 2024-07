Nasdaq, secondo trimestre sopra le attese. 31 IPO negli USA

Nasdaq

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di servizi finanziari che gestisce l'omonimo mercato azionario, ha registratodel2024 pari a 1,2 miliardi di dollari, con un incremento di 234 milioni di dollari, che riflette una crescita del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, o una crescita del 10% su base pro forma. La crescita dei ricavi comprende un beneficio di 168 milioni di dollari legato all'acquisizione di Adenza, parzialmente compensato da una diminuzione di 2 milioni di dollari derivante dall'impatto delle variazioni dei tassi di cambio. L', pari a 69 centesimi per azione, è stato in calo del 3% su base annua ma ha battuto le aspettative degli analisti che si aspettavano 64 centesimi."Nasdaq ha registrato un trimestre di forte crescita dei ricavi e di leva operativa positiva - ha commentato la CFO Sarah Youngwood - Abbiamo raggiunto con successo il nostro primo obiettivo di riduzione dell'indebitamento e raggiunto il nostro obiettivo di sinergia di fine anno 2024 con sei mesi di anticipo. Guardando al futuro, siamo ben posizionati per garantire una crescita organica e una redditività durevoli e per compiere progressi sulle nostre priorità di allocazione del capitale".Il Nasdaq ha esteso la sua leadership nelle quotazioni negli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2024. Con il miglioramento dell'attività IPO nel secondo trimestre, il Nasdaq ha registrato un tasso di successo del 72% tra le società operative idonee, riflettendodi proventi. Questo risultato segna il 42esimo trimestre consecutivo di leadership del Nasdaq nel numero di quotazioni di società operative statunitensi.