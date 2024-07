Fine Foods debole in Borsa su cambio AD. Per Akros non cambia la strategia

Fine Foods & Pharmaceuticals

(Teleborsa) -, per il titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore dello sviluppo e nella produzione in conto terzi di forme orali solide destinate all'industria farmaceutica e nutraceutica.Ieri sera la società ha comunicato ledell'Amministratore Delegato Giorgio Ferraris. Lo sostituirà Pietro Oriani, attualmente CFO di, che è stata impostata negli ultimi anni e che sta dispiegando i suoi effetti positivi sia a livello di crescita dei ricavi che di redditività", affermano gli analisti di Banca Akros.Fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 8,6 e successiva a quota 8,56. Resistenza a 8,72.