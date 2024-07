Holcim rivede guidance: bene i margini, deboli le vendite

Holcim

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera operante nel settore dei materiali da costruzione, ha registrato unnetto di 12.813 milioni di franchi nel, aumentato del +1,6% in valuta locale rispetto all'anno precedente.L'per il primo semestre del 2024 è cresciuto in modo più che proporzionale rispetto alle vendite nette raggiungendo la cifra record di 2.210 milioni di franchi, con un aumento del 12,7% in valuta locale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La redditività è aumentata notevolmente nel secondo trimestre del 2024 con un margine EBIT ricorrente record del 23,2%, riflettendo l'attenzione strategica su soluzioni di alto valore.L'è stato di 2,44 franchi, il 10% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il free cash flow after leases è stato di 48 milioni di franchi, rispetto a 79 milioni di franchi nel primo semestre del 2023, sulla buona strada per raggiungere la previsione per l'intero anno 2024 di oltre 3 miliardi di franchi."Abbiamo realizzato una crescita redditizia su vasta scala nel primo semestre, ottenendo un profilo di utili superiore con un margine EBIT ricorrente record del 23,2% nel secondo trimestre, e siamo sulla buona strada per generare un free cash flow di oltre 3 miliardi di franchi nel 2024 - ha commentato il CEO Miljan Gutovic - Grazie alla nostra esperienza nel creare valore superiore in tutte le condizioni di mercato e in tutti i cicli economici, ci impegniamo a realizzare un altro anno di risultati record, capitalizzando sui solidi fondamentali dei nostri mercati".Basandosi sul suo margine EBIT ricorrente record nel secondo trimestre, Holcim haper l'intero anno per il 2024, con: crescita delle vendite nette low single-digit in valuta locale (un downgrade rispetto alle precedenti guidance per un incremento superiore al 6%); crescita più che proporzionale dell'EBIT ricorrente; aumento del margine EBIT ricorrente superiore al 18,5% (dal 18% precedente); free cash flow superiore a 3 miliardi di franchi.La previstadi Holcim negli Stati Uniti dovrebbe essere completata nella prima metà del 2025.