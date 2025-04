Pattern, ValueTrack abbassa fair value. Translisting più probabile nel 2026

Pattern

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato aper azione (dai precedenti 7,20 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale.Gli analisti scrivono che i, con Pattern che ha raggiunto gli obiettivi di crescita, mantenendo al contempo margini resilienti e una posizione finanziaria molto solida. Gli ingenti investimenti nella nuova sede centrale di Collegno, pari a circa 16/17 milioni di euro nel biennio 2024/2026, stanno procedendo come previsto, con il completamento previsto entro la fine del 2025.Alla luce delle recenti notizie e delle indicazioni fornite dal management post-risultati, gli analisti adottano un, con un rallentamento del fatturato in tutte le divisioni, in un contesto di persistenti difficoltà nel settore, debole domanda globale, riorganizzazione dei team creativi dei marchi globali e incertezza normativa. Tuttavia, Pattern sta, tra cui la ristrutturazione operativa, la diversificazione dei prodotti e potenziali M&A selettivo.Queste iniziative saranno formalizzate in un nuovo piano aziendale il prossimo trimestre, insieme al, che rimane più probabile per il 2026.Considerati la debolezza della domanda, la pressione sui margini e gli impegni di spesa in conto capitale, ValueTrackdi circa il 25% a livello di fatturato e di circa il 60% a livello di EBITDA. La revisione riflette i minori volumi nel settore della maglieria, una parziale stabilizzazione nel settore della pelletteria e una limitata flessibilità dei costi in tutto il gruppo. Si prevede che l'indebitamento netto raggiungerà un picco di 22 milioni di euro nell'esercizio 2025 (3,3x rapporto tra debito netto e EBITDA), per poi diminuire gradualmente a partire dall'esercizio 2026, grazie alla modesta crescita del fatturato (circa il 3%) e alla leva operativa che supporteranno il recupero del margine e la generazione di cassa.