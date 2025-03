Clearlake Capital acquista Dun & Bradstreet in accordo da 7,7 miliardi di dollari

Dun & Bradstreet Holdings

(Teleborsa) - Clearlake Capital Group ha stipulato undi, fornitore statunitense di dati e analisi decisionali aziendali, in una, incluso il debito in essere, con un equity value di 4,1 miliardi di dollari.In base ai termini dell'accordo, che è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di amministrazione di Dun & Bradstreet, gli azionisti di Dun & Bradstreet riceverannoordinaria posseduta."Abbiamo intrapreso un percorso strategico negli ultimi sei anni,aziendali e finanziari - ha affermato Anthony Jabbour, CEO di Dun & Bradstreet - Abbiamo aumentato i ricavi di circa il 40%, l'EBITDA del 60%, ampliato i margini di quasi 600 punti base e la leva finanziaria è scesa da 9 a 3,6 volte, il tutto ampliando il nostro vantaggio in termini di ampiezza, profondità e qualità dei dati. Siamo lieti di collaborare con Clearlake in questa nuova tappa di questo percorso. Con il loro supporto, il nostro team non vede l'ora di evolvere e far crescere l'azienda con nuovi modi per mettere a frutto i nostri asset di dati affidabili, proprietari e mission-critical per i nostri clienti".La transazione dovrebbedel 2025, subordinatamente all'approvazione degli azionisti di Dun & Bradstreet, alle autorizzazioni normative e ad altre consuete condizioni di chiusura. Il consiglio di amministrazione di Dun & Bradstreet raccomanda all'unanimità che gli azionisti votino per approvare la fusione in una prossima assemblea speciale degli azionisti. Una volta completata la transazione, Dun & Bradstreete le azioni ordinarie di Dun & Bradstreet non saranno più quotate su alcun mercato pubblico.