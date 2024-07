Bertolotti, ValueTrack avvia copertura con fair value a 8 euro

Bertolotti

(Teleborsa) - ValueTrack hasu, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO) e specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling e la manutenzione ferroviaria, con unGli analisti scrivono che Bertolotti fornisce soluzioni su misura, principalmente per il settore siderurgico (es. AGV, magazzini ASRS, gru complesse) e per quello ferroviario (magazzini e manutenzione del materiale rotabile)., poiché sia ??le industrie pesanti che le aziende ferroviarie cercano processi industriali e intralogistici sempre più sicuri e sostenibili: la crescita della movimentazione globale dei materiali è prevista al 5,9% (CAGR al 2030) e il settore ferroviario dell'UE ha ingenti investimenti futuri.Seconco ValueTrack, il calo della domanda nel settore dell'automazione industriale e dell'acciaio nell'UE potrebbe non aiutare nei prossimi trimestri, ma il recentee ladovrebbero sostenere l'acquisizione degli ordini.Bertolotti vanta "un forte track record industriale" e un portafoglio ordini di 70,5 milioni di euro (al gennaio 2024, 2x FY23 VoP), suddiviso a circa 50/50 tra le industrie pesanti e le linee ferroviarie. Gli analisti prevedono cheedcrescano rispettivamente al 18/23% (CAGR 2023-26), con il 40% del fatturato previsto per il 2024-26 già acquisito (100% come per FY24) e un altro ordine da 175 milioni di euro da garantire entro la fine del 2026. Considerano uncumulato di 14 milioni di euro per il periodo 2024-26 per sostenere una forte crescita, sistemi sempre più complessi e per cogliere opportunità a medio termine, e prevedono che l'raggiunga il picco di 8,7 milioni di euro nel 2025 (1,2x EBITDA).Al fair value, il titolo verrebbe scambiato a 5,3x-4,8x EV/EBITDA, 7,1x-6,9x EV/EBIT e 9,7x-8,2x P/E 2024-25, sempre con uno "" (circa il 20%) rispetto alla media dei peer.