GSK, accordo per risolvere causa su Zantac in Illinois

(Teleborsa) - La società farmaceutica britannicahacon Ronald Kimrow per risolvere il caso da lui presentato al tribunale dello stato dell'. GSK non ammette alcuna responsabilità in questo accordo. Il caso verrà ora archiviato per quanto riguarda GSK."Dopo 16 studi epidemiologici che hanno analizzato dati sull'uomo riguardanti l'uso della, il consenso scientifico è che non esistono prove coerenti o affidabili che la ranitidina aumenti il ??rischio di cancro", si legge in una nota. GSK "continuerà a difendersi vigorosamente e a gestire questo contenzioso nel migliore interesse della società e degli azionisti", viene aggiunto.