Lane (Webuild), contratto da 208 milioni di dollari per base aerea della Marina USA

Webuild

(Teleborsa) - Nuovo progetto negli Stati Uniti per, controllata americana del Gruppo, che si è aggiudicato un(191 milioni di euro), per lavori di ammodernamento della Naval Air Station (NAS) Oceana, base aerea della Marina militare degli Stati Uniti in Virginia.Il contratto, interamente assegnato a Lane, prevede lavori,, per la sistemazione di piste di rullaggio e opere connesse, attività da avviare entro tre mesi e da ultimare entro gennaio 2028. Il Committente è il Naval Facilities Engineering Systems Command Mid-Atlantic (NAVFAC MIDLANT). Per questa base, situata a Virginia Beach, Lane ha già realizzato i lavori di sistemazione della pista 14L-32R.Il Gruppo cresce in Virginia dopo ladei lavori per la realizzazione di una tratta del progetto autostradale I-64 HREL, del valore di 110 milioni di dollari, che punta a migliorare i flussi di traffico lungo una delle principali autostrade interstatali dello stato. Sempre in Virginia, Lane sta realizzando il progetto autostradale 495 Express Lanes Northern Extension (495 NEXT), aggiudicato per 441 milioni di dollari.