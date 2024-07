LIFTT rinnova il CdA. Entrano Francesco Profumo e Alice Mariotti

(Teleborsa) -, società italiana di venture capital focalizzata in investimenti deep-tech, ha, confermando le figure di Stefano Buono in qualità di Presidente e i consiglieri Giuliana Mattiazzo, Gabriele Blei, Massimo Lapucci e Giancarlo Rocchetti. Entrano il Presidente di Isybank(ex Ministro dell'Istruzione e Presidente di Compagnia di San paolo fino a gennaio 2024), in qualità di Consigliere, e, nominata Vicepresidente.La società è nata nel 2018 per volontà di Francesco Profumo alla guida di Compagnia di San Paolo con l'intenzione di creare uno strumento, un venture capital, che fosse in grado die che avesse quale obiettivo quello di creare un ponte tra il mondo dei capitali e quello dei laboratori e dei centri di ricerca, avvicinando tali innovazioni al mercato e trasferire, così, tecnologia sul territorio.Dall‘inizio della sua operatività LIFTT hacomplessivamente 104,6 milioni da 213 tra investitori istituzionali e individuali,67,2 milioni e arrivando ad avere 51 startup in portafoglio.Neldel 2024 sono stati investiti 11,7 milioni di euro (+19% rispetto 9,8 milioni dello stesso periodo del 2023) in 14 operazioni: 5 nuove acquisizioni di partecipazioni in cui sono stati investiti 3,7 milioni di euro (+32% rispetto ai 2,8 milioni investiti nello stesso periodo del 2023) e 9 reinvestimenti."Investire nel deep-tech non significa solo finanziare nuove tecnologie, ma coltivare un ecosistema dove la ricerca accademica e l'industria possano prosperare insieme - ha commentato il- LIFTT si è posta tale obiettivo e i risultati finora conseguiti nel 2024 testimoniano l'ottima direzione intrapresa da LIFTT e la validità del nostro modello not only profit e di investitori evergreen. Ringrazio Carla Ferrari che lascia il Consiglio per aver raggiunto il termine massimo di mandati ma che continuerà a far parte del nostro Comitato Investimenti, garantendo così a LIFTT di poter beneficiare ulteriormente della sua esperienza e della sua visione strategica".