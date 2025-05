Luiss Business School, Assemblea Azionisti rinnova il Cda

(Teleborsa) - L’di, tenutasi oggi anella sede di Villa Blanc, ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi, e precisamente fino alla data dell’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31/12/2027.Ilrisulta così composto: Luigi Abete (Presidente), Gianfranco Battisti, Rita Paola Maria Carisano, Giuseppina Di Foggia, Riccardo Di Stefano, Raffaele Oriani. Il Presidente Luigi Abete ha rinnovato l’incarico di Dean della Scuola al Professor Raffaele Oriani.Contestualmente è stato rinnovato ilche risulta così composto: Roberto Serrentino (Presidente), Marco Tani (sindaco effettivo), Vanja Romano (sindaco effettivo). La Luiss Business School ha espresso un sentito apprezzamento ai membri degli organi societari giunti al termine del mandato ed augurare buon lavoro a tutti i nuovi componenti."La Luiss Business School intende proseguire il percorso di sviluppo nel settore dell’, in linea con gli obiettivi del nuovo piano strategico che rafforza il posizionamento glocal della Scuola, consolida la propria strategia multi-hub ed amplia significativamente la sede di Milano", si legge in una nota.