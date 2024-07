PATRIZIA punta a 100 miliardi di asset gestiti in economia reale entro il 2030

(Teleborsa) -, società tedesca attiva negli investimenti in economia reale, ha annunciato una nuova strategia a medio termine per. L'ambizione è diventare il gestore di riferimento per la gestione di smart asset in economia reale, concentrandosi su cinque aree di crescita: Living, strategie Value-add, Re-Infra & soluzioni per le Smart City, Infrastrutture Europee e il fondo di fondi "Independent Advantage Investment Partners".PATRIZIA sfrutterà la propria posizione di leadership in Germania econcentrandosi sui propri grandi fondi discrezionali scalabili nel settore immobiliare e delle infrastrutture, oltre a creare la nuova asset class "Re-Infra", che combina le due cose.Per attuare efficacemente la propria nuova strategia a medio termine, PATRIZIA hadi Gruppo (GEC), parte di un più ampio riassetto organizzativo. Il GEC sostituirà il precedente Comitato esecutivo a partire dal 1° agosto 2024. Alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, il GEC è composto da sei executive directors. Oltre ai tre direttori esecutivi esistenti - Asoka Wohrmann (CEO), Christoph Glaser (CFO/COO) e Wolfgang Egger (founder) - il Consiglio di Amministrazione ha nominato Martin Praum (49 anni), James Muir (46 anni) e Konrad Finkenzeller (42 anni) come ulteriori executive directors e membri del GEC.