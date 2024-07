Webuild, Equita alza stime e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha confermato) eper azione) su, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, affermando che il titolo tratta su "valutazione eccessivamente compresse".Il broker ha aggiornato il modello,. Ha invece lasciato sostanzialmente invariata la stima di cassa a 621 milioni di euro, scontando un minor assorbimento da circolante (stimato ora 700 milioni di euro di assorbimento da precedente 800 milioni di euro, dopo 1,5 miliardi di euro generati nel 2023) solo in parte compensato da circa 100 milioni di euro di capex aggiuntivi (totale 2024 a 700 milioni di euro) a sostegno della forte attività operativa."Abbiamo apprezzato i risultati del primo semestre soprattutto per: 1) lache conferma il miglioramento del mix e l'efficientamento dei costi centrali; 2) il forte order intake che conferma undopo un 2022-23 straordinari in termini di raccolta ordini", si legge nella ricerca.