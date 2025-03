REVO Insurance, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

REVO Insurance

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 12,00 euro) ilsu, società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, confermando la" sul titolo dopo risultati 2024 sostanzialmente in linea con le attese e una sorpresa positiva sul fronte della remunerazione con un dividendo per azione a 0,22 euro.Gli analistidi utile 2025 (+1%), sostanzialmente allineate alle indicazioni della società. Incrementano invece le stime 2026 del +5% per fattorizzare una migliore dinamica dei premi (anche grazie al business spagnolo) e un progressivo miglioramento della performance tecnica (Combined Ratio in area 83%).Viene evidenziato che il titolo, "nonostante la significativa performance realizzata negli ultimi 12 mesi,, pur rimanendo caratterizzato da tassi di crescita più elevati e maggiore profittabilità prospettica".