Ascopiave, utile netto consolidato in aumento a 18,5 milioni

Ascopiave

(Teleborsa) -, tra i principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, quotata sul segmento Euronext Star Milan, ha chiuso il primo semestre conpari a 99,1 milioni di euro, in aumento rispetto agli 83,9 milioni del primo semestre 2023. Ilsi è attestato a 48,7 milioni (Euro 38,2 milioni nel primo semestre 2023)ed ila 23,7 milioni (Euro 14,5 milioni nel primo semestre 2023). L'è pari a Euro 18,5 milioni (Euro 13,5 milioni nel primo semestre 2023)."Il Gruppo chiude il primo semestre con risultati in crescita, con un contributo positivo da parte di tutte le aree di business. Segnalo in particolare la performance molto positiva del comparto delle energie rinnovabili che, nel semestre, ha realizzato un margine operativo lordo di 11,6 milioni di Euro, in decisa crescita rispetto allo scorso anno, grazie a volumi di produzione prossimi alle medie storiche e ad un regime dei prezzi di vendita tornato a condizioni normali di mercato, dopo le restrizioni governative in vigore nel 2023", commentail Presidente e Amministratore Delegato di Ascopiave,