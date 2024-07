Borsa, The Italian Sea Group annuncia ammissione allo STAR

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, società attiva nella nautica di lusso quotata su Euronext Milan, annuncia che, in data 29 luglio 2024,alle azioni ordinarie (ISIN IT0005439085). Già ammesse a negoziazione sul mercato Euronext Milan dall’8 giugno 2021, le azioni ordinarie di TISG inizieranno a negoziare"Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto l’ammissione al segmento STAR. Questo risultato rappresenta un milestone importante per The Italian Sea Group e permetterà alla Società di rafforzare la propria visibilità nei mercati finanziari internazionali, nonché l’impegno nei confronti degli azionisti e di tutti gli stakeholder", ha commentato, Fondatore & Amministratore Delegato di TISG.agirà in qualità diin conformità con quanto previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.