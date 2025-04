Mercati europei positivi. Milano in pole

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca MPS

Mediobanca

BPER

Pirelli

Inwit

Leonardo

DiaSorin

Newlat Food

Banco di Desio e della Brianza

Fincantieri

Banca Ifis

Moltiply Group

Comer Industries

The Italian Sea Group

TXT E-solutions

(Teleborsa) -, che fa anche meglio delle altre borse europee. I mercati beneficiano della buona chiusura dei mercati asiatici e di Wall Street, sulla speranza di un accordo commerciale fra USA e Cina.sono arrivati dal dati delle, che ha registrato un inatteso aumento dello 9,4%.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,20%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 3.307,8 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 62,95 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +105 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,48%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,30%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e composta, che cresce di un modesto +0,61%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,68% a 37.059 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,67%, portandosi a 39.284 punti.In moderato rialzo il(+0,36%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,56%).di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,76%.Buona performance per, che cresce del 2,15%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,77%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,76%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,78%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+3,01%),(+2,63%),(+2,61%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,17%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,03%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,7%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%.