Milano svetta fra gli altri Eurolistini

(Teleborsa) -principali Borse Europee mantengono una intonazione moderatamente positiva, a dispetto dell', che anticipano una partenza tentennante per Wall Street.A sostenere il sentimenti delle borse, sin da mattino, hanno contribuito icon il dipartimento del commercio cinese che ha aperto alla possibilità di escludere dazi su diversi prodotti USA, aprendo la strada ad un accordo più ampio.I mercati guardano con un certo ottimismo ai, parent company di Google, ed ai progetti di crescita nell'AI. Annunciato anche un maxi piano di buyback da 70 miliardi di dollari.Nel pomeriggio, l'attenzione è puntata sul dato dellaPrevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. Crollo dell'(-1,74%), che ha toccato 3.290,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,51%, scendendo fino a 61,84 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,51%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,62%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,06%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,37%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,84%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,85% rispetto alla chiusura precedente.Guadagni frazionali per il(+0,65%); sulla stessa tendenza, positivo il(+0,81%).di Milano, troviamo(+4,27%),(+3,18%),(+3,03%) e(+2,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,58%.Tra i(+3,49%),(+2,80%),(+2,60%) e(+2,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,75%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,32%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,23%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,05%.