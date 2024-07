CNH presenta il nuovo Global Leadership Team. Marx assume guida diretta Agricoltura

CNH

(Teleborsa) -, incaricato di realizzare in modo più rapido ed efficace gli obiettivi strategici di una crescita redditizia e di lungo termine a livello globale nel segmento Agricoltura, mentre il settore Costruzioni opererà come una business unit distinta all'interno di CNH e sarà dotata di una maggiore autonomia.Il Team è organizzato secondo unae comprende esperti eprovenienti dall'interno di CNH. Queste nomine entreranno. Tutti i ruoli riportano al CEO.Il Ceoassume la, dopo aver ricoperto in precesìdenza il precedente ruolo di Presidente.viene nominato, mentreviene confermatoQuanto ai responsabili di Regioneviene confermato Presidente per ilviene confermatoè confermato Presidente perviene nominato Presidente per la regione– India esclusa eviene nominato presidente dell'. Questa nomina riconosce la significativa e crescente posizione strategica dell’India come mercato di sbocco, polo di approvvigionamento e produzione e sede di centri di eccellenza ingegneristica per i settori siderurgico e tecnologico di CNH.Passando in rassegna i ruoli funzionali,viene nominato Cper l'Agricoltura con responsabilità globale per la strategia commerciale, il marchio e le attività aftermarket del segmento,viene confermatoviene nominato. Carlos Santiago saràed assumerà anche la responsabilità del CNH Business System.viene confermato come, mentreviene nominataviene confermata comeviene confermato nel ruolo di, essendo in azienda da oltre 35 anni. La funzione di Internal Audit – guidata da– riporta direttamente all'Audit Committee del Consiglio di Amministrazione di CNH."Sono fiducioso che questo team di leadership accelererà la fornitura di prodotti e servizi di livello mondiale che miglioreranno l’esperienza dei nostri clienti", ha affermato, Ceo di CNH, aggiungendo "non vedo l’ora di presentare il nostro piano strategico aggiornato in occasione dell’Investor Day all’inizio del 2025".