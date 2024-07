Comal, venduti tutti i diritti inoptati

Comal

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha comunicato che si è, tenutasi in data 29 e 30 luglio 2024, dei 936.600nel corso del periodo di offerta in opzione, iniziato l'8 luglio 2024 e conclusosi il 25 luglio 2024.Nell'offerta in Borsa sono statii 936.600 diritti inoptati, che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di 133.800 azioni ordinarie Comal, corrispondenti all'8,1% del totale delle 1.642.857 azioni ordinarie Comal di nuova emissione.Nel corso delin opzione, iniziato l'8 luglio 2024 e conclusosi il 25 luglio 2024, sono stati esercitati 10.563.399 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 1.509.057 azioni ordinarie Comal, pari al 91,9% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 4.527.171 euro.