La Cina risponde a Trump: dazi del 34% su tutti i beni USA

(Teleborsa) - La, eguagliando il livello delle cosiddette "tariffe reciproche" annunciate dal presidente statunitense Donald Trump due giorni fa. Gli ultimi dazi statunitensi hanno portato il livello totale ad almeno il 54% su quasi tutti i prodotti cinesi."La pratica statunitense non è in linea con le norme del commercio internazionale, compromette gravemente i legittimi diritti e interessi della Cina ed è una tipicache non solo danneggia gli interessi degli Stati Uniti, ma mette anche a repentaglio lo sviluppo economico globale e la stabilità della produzione e della catena di approvvigionamento", si legge in una nota del ministero delle Finanze cinese.Se le merci sono state spedite dal luogo di partenza prima dellee vengono importate tra le 12:01 del 10 aprile 2025 e le 24:00 del 13 maggio 2025, le tariffe aggiuntive non verranno applicate, viene spiegato.La Cina esorta gli Stati Uniti ad "annullare immediatamente le misure tariffarie unilaterali e a risolvere le divergenze commerciali attraverso", viene sottolineato.