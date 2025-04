Tesla, l'assicuratore svede Folksam ha ceduto l'intera partecipazione

Tesla

(Teleborsa) -, una delle più grandi compagnie assicurative in Svezia, ha, società statunitense di veicoli elettrici fondata da Elon Musk. "L'approccio di Tesla ai diritti dei dipendenti viola i criteri di investimento del Folksam Group - si legge in una nota - Gli sforzi di dialogo e di advocacy condotti finora sono stati infruttuosi. Per questo motivo è stata presa la decisione di disinvestire".La società svede descrive l'atteggiamento di Tesla nei confronti dei diritti sindacali dei suoi dipendenti come "". I criteri di investimento del Folksam Group, incentrati sull'impatto, si basano sulle convenzioni internazionali e sul Global Compact delle Nazioni Unite."Questo- afferma Marcus Blomberg, responsabile della gestione patrimoniale e della sostenibilità - Per Folksam Group è importante cercare di influenzare le nostre partecipazioni attraverso il controllo della proprietà, ma al momento non vediamo alcuna possibilità di ottenere un cambiamento e pertanto abbiamo ceduto l'intera partecipazione".La partecipazione di Folksam ammontava allo 0,017% di Tesla e aveva un valore di mercato di 1,6 miliardi di corone svedesi (circa) al momento della cessione.