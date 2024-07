Confindustria Assafrica & Mediterraneo, siglato Memorandum d'Intesa con l'EBCAM

(Teleborsa) -annuncia la firma di uncon l'e l'avvio di un importante partenariato in diverse aree di cooperazione.supporta, da oltre 40 anni, le aziende italiane nel loro percorso di crescita in 70 paesi dell'Africa e del Medio Oriente. La sua missione è creare opportunità di internazionalizzazione per le aziende associate, guidandole verso mercati target che offrono le migliori opportunità in base alle loro specifiche industrie e specializzazioni tecnologiche e produttive. Attraverso l'organizzazione di incontri B2B e la gestione di relazioni privilegiate con interlocutori imprenditoriali e istituzionali, Confindustria Assafrica & Mediterraneo promuove le attività commerciali e i progetti delle aziende associate. Il team dell'associazione organizza eventi settoriali e iniziative sia in Italia che nei paesi target, fornendo informazioni riguardanti opportunità commerciali e di business, come fiere, missioni e gare d'appalto, oltre ad assistere le aziende associate nella ricerca di partner commerciali e imprenditoriali affidabili e nella risoluzione di problematiche specifiche durante il processo di internazionalizzazione.Con questo accordo, – si legge in una nota –segnando un ulteriore passo verso lo sviluppo del continente africano. Larafforzerà la cooperazione tra queste due organizzazioni e creerà una rete di collaborazione tra aziende italiane e altre europee che cercano di investire in soluzioni sostenibili per le sfide dello sviluppo nei Paesi africani.– sottolinea la nota – "lavoreranno insieme per promuovere maggiormente gli scambi commerciali, supportare le aziende europee, anche nella ricerca di nuovi canali di finanziamento, ridurre la burocrazia e coltivare un dialogo aperto con le istituzioni pubbliche nell'ambito del partenariato pubblico-privato".