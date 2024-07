Elica abbassa guidance 2024 con ulteriore rallentamento nella ripresa di mercato

Elica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha chiuso ildel 2024 conpari a 237,4 milioni di euro (-6,8% vs 1H 2023, -6,3% organico), in miglioramento nel 2Q 2024 (+3%) rispetto al primo trimestre dell’anno, guidato dalla crescita del segmento OEM (+9,3% vs 2Q 2023) grazie ai nuovi progett e clienti, e da una ripresa del segmento Motori nonostante il persistere di un contesto di mercato negativo, sia nella divisione Cooking che in quella Motori.L'Normalizzato è pari a 16,7 milioni di euro (-9,4 milioni di Euro vs 1H 2023), con un margine sui ricavi del 7% (10,2% nel 1H 2023). Ilnormalizzato di pertinenza del gruppo è pari a 1,2 milioni di euro, rispetto a 8,5 milioni di euro del primo semestre 2023.Lanormalizzata è pari a -44,9 milioni di euro al 30 giugno 2024, stabile rispetto al trimestre precedente nonostante la pressione sui margini."Il settore rimane in forte contrazione, ma non molliamo - ha dichiarato l'- Abbiamo tenuto sui margini in una fase di investimenti significativi a supporto del processo di trasformazione del Cooking, investimenti che riteniamo cruciali per il nostro futuro. Siamo stati molto bravi nella gestione dei costi e stiamo lavorando per gestire sempre più da vicino quei mercati ad alto potenziale dove non abbiamo ancora una presenza diretta. Questo anche in virtù dell'esperienza di successo avviata in Nord America, dove stiamo raccogliendo risultati promettenti grazie alla nuova strategia di distribuzione e a nuove iniziative che riguarderanno anche l'Europa. La nostra visione è molto chiara e portiamo avanti il nostro progetto in un'ottica di medio termine, certi che alla fine i risultati arriveranno".Per quanto riguarda l', i ricavi sono attesi nel range di 460-465 milioni di euro (vs stima precedente di 465-475), a causa di un ulteriore rallentamento nelle ripresa di mercato. Prosegue la pressione sui margini. Posizione Finanziaria Netta attesa in linea con FY2023.Convocata l', chiamata ad esprimersi sulle proposte di modifiche statutarie volte ad introdurre il voto maggiorato "ordinario" e "rafforzato".