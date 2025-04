Gismondi 1754, ValueTrack abbassa stime e fair value

Gismondi 1754

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato aper azione (dai precedenti 4,00 euro) ilsul titolo, società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su Euronext Growth Milan.Gli analisti fanno notare che, in risposta alle recenti pressioni, Gismondi è entrata in una, spostando la propria attenzione dall'espansione al controllo operativo e all'efficienza. Le iniziative chiave includono un riorientamento verso canali di vendita diretti ad alte prestazioni, la razionalizzazione dei costi lungo la rete di negozi e le spese generali e amministrative (SG&A) e una gestione più rigorosa della leva finanziaria. La partnership in Far East è destinata a guidare la crescita futura, mentre il riposizionamento di Hyperion Lab come polo produttivo interno supporta l'integrazione verticale e la protezione dei margini. risultati dell'esercizio 2024 sono stati, mentre la debolezza del fatturato è stata in linea con il deterioramento della domanda a livello di settore e i ritardi nell'esecuzione interna. Di conseguenza, ValueTrack ha significativamente rivisto al ribasso le stime, prevedendo ora per l'esercizio 2027: Valore della Produzione a 14,3 milioni di euro, in ripresa rispetto ai livelli dell'esercizio 2023; Margine EBITDA al 10%, sostenuto dalla disciplina dei costi e da una migliore scala; Indebitamento Netto a 5,5 milioni di euro, a seguito di un controllo disciplinato di Capex e NWC.Gli analisti hanno quindi ridotto il fair value per riflettere la revisione al ribasso delle stime e la contrazione dei multipli di valutazione dei competitor. A questo livello, Gismondi verrebbe scambiato con uno, un divario "che potrebbe gradualmente colmarsi con il miglioramento della visibilità, la ripresa dei margini e il fatto che iniziative di espansione internazionale come la partnership in Far East inizino a tradursi in una trazione commerciale sostenuta", si legge nella ricerca.