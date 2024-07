ENI, Descalzi incontra ministro Economia Azerbaigian: MoU con SOCAR per progetti energetici

ENI

(Teleborsa) -(State Oil Company of Azerbaijan Republic) Rovshan Najaf hanno firmato oggi a Baku un protocollo d’intesa per valutare potenziali opportunità di cooperazione nei settori dell'esplorazione e della produzione di idrocarburi, della sicurezza e dell'efficienza energetica, della riduzione delle emissioni di gas serra, delleLaè avvenuta alla presenza del Ministro dell’Economia della RepubblicaSecondo i termini del protocollo,valuteranno sinergie e opportunità di investimento in progetti, sia esistenti che nuovi, di esplorazione e produzione, in Azerbaigian e nei Paesi in cuiValuteranno inoltre possibili aree di cooperazione e sinergie relative alle infrastrutture nazionali e internazionali di trasporto del gas, nonché progetti e tecnologie che consentano di ridurre le emissioni di gas serra e iniziative per promuovere lo sviluppo equo e una cultura della sostenibilità nell’'industria energetica. Il protocollo prevede attività in vista della prossima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climaticiche si terrà in Azerbaigian nel novembre 2024.Questo protocolloper raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, contribuendo al contempo alla sicurezza energetica e alla competitività dell'approvvigionamento energetico in Europa. Sia Eni che SOCAR aderiscono all'Oil and Gas Decarbonization Charter, l'impegno globale dell'industria dedicato ad