Novamarine ammessa in Borsa. Nel capitale entrano Algebris e Danilo Iervolino

(Teleborsa) -, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, hadelle proprie azioni su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'inizio delle negoziazioni è previsto per il giorno 1° agosto 2024, il ticker è "NOVA".L'ammontare complessivo delè pari a circa 9 milioni di euro (di cui circa 8,6 milioni di euro in aumento di capitale e circa 400.000 euro rivenienti dall'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe in aumento di capitale). Il collocamento ha avuto ad oggetto 2.499.500 azioni, di cui 2.388.500 azioni di nuova emissione rivenienti dagli aumenti di capitale e 111.000 azioni rivenient dall'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, ad unfissato in 3,60 euro per azione.Laprevista il primo di giorno di negoziazioni è pari a circa 45 milioni di euro, con un flottante del 19,28% in caso di mancato esercizio dell'opzione greenshoe, che sale al 20,00% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe."Oggi abbiamo raggiunto un traguardo significativo, che consente a Novamarine digrazie allo sbarco in Borsa Italiana - ha commentato l'- I numeri che abbiamo raggiunto in questi anni, la costante fiducia da parte dei nostri clienti e il potenziale del business sono stati confermati dagli incontri con i numerosi investitori che hanno scelto di partecipare al nostro progetto di crescita, rendendo possibile la quotazione di una società storica come Novamarine"."Questa operazione mette a disposizione nuovo capitale che sfrutteremo per consolidare la nostra posizione tra i player di riferimento del mercato in Italia e all'estero,sempre più all'avanguardia e, in risposta all'elevata richiesta di mercato - ha aggiunto - Siamo orgogliosi di iniziare questo nuovo cammino accanto agli investitori, che ringraziamo dal primo all'ultimo, dando loro un caldo benvenuto a bordo, con una menzione speciale al nostro primo investitore istituzionale, Algebris, al primo investitore privato, Danilo Iervolino, e a Giombini S.p.A.. Ringraziamo anche tutti gli advisor che ci hanno accompagnato sino all'ammissione alle negoziazioni.è Euronext Growth Advisor, Global Coordinator, Bookrunner, Specialist e Corporate Broker.è Joint Bookrunner.