Mauritania lancerà sua prima Borsa valori con aiuto della Borsa marocchina

(Teleborsa) - La Banca Centrale della Mauritania (BCM) e la Borsa di Casablanca hanno firmato un memorandum of understanding con l'obiettivo di, capitale della Mauritania.L'accordo "fa parte degli sforzi della Mauritania per sviluppare la propria economia, diversificare le fonti di finanziamento e attrarre investimenti esteri", si legge in una nota. La Borsa di Casablanca fornirà "per la creazione della Borsa di Nouakchott".