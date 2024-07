Approvata la riforma dell'istruzione tecnico-professionale

(Teleborsa) - Laha approvato oggi in via definitiva ilche introduce il modello della"È una giornata importante: grazie al lavoro di squadra di tutta la maggioranza, oggipreso con i nostri studenti e con il mondo del lavoro. Concostruiamo un canale di istruzione di serie A, in grado di dare una solida formazione ai nostri ragazzi, secondo, che assicureranno competenze teoriche e pratiche di qualità, anche grazie al contributo delle imprese. Il nostro obiettivo", dichiara il"È un sistema di istruzione che, alla luce delle migliori esperienze europee, dia a ogni giovane gli strumenti per costruirsi, in base alle proprie inclinazioni, un solido futuro. E che al tempo stesso consenta al sistema produttivo diper essere competitivo. Ad oggi, questa è la realtà. Un mismatch drammatico tra offerta e domanda di lavoro. Noi ce ne siamo fatti carico. Il maggior collegamento tra formazione e impresa", prosegue Valditara, "è stato tra l’altro condiviso alriscuotendo un consenso unanime. E la risposta che è già arrivata dal Sud, con l’adesione alla sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione tecnica e professionale, ci conferma la volontà di riscatto di tante realtà del nostro Mezzogiorno a cui questa riforma darà un'ulteriore leva per lo sviluppo".La riforma dell'istruzione tecnico-professionale introduce. Gli studenti dei percorsi quadriennali potranno, ottenendo un titolo di studio utile sia nel mondo del lavoro sia per l'iscrizione all'Università. Verranno istituiti, reti che collegheranno l'offerta didattica degli Istituti tecnici e professionali, degli ITS Academy e dei centri di formazione professionale.Un altro punto centrale della riforma èSaranno coinvolti esperti provenienti dalle imprese per coprire competenze non presenti tra i docenti. Inoltre, verranno, incluse la didattica laboratoriale e i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO).Gli istituti avranno anche la possibilità dimantenendo invariati gli organici dei docenti. Questo consentirà di potenziare lo studio delle discipline nel quadriennio, garantendo una formazione più completa e adattata alle esigenze locali.